«El fútbolista no se cuida y malgasta su dinero»

No cuidar su cuerpo, las finanzas y su mente, es una de las causantes que los futbolistas terminan teniendo problemas, y en algunos casos irrecuperables.

Javier ‘Chuletita’ Orozco, actual jugador del Cancún FC, aseguró que los futbolistas deben tener un «coach mental», siendo fundamental para conseguir sus objetivos.

Orozco, ex jugador de Santos y Cruz Azul, está dedicado al coaching con varios equipos del fútbol mexicano. En una nota de ESPN, el exjugador destacó la importancia de esta figura para los jugadores.

«Es bueno tener este tipo de ayuda para los jugadores, tener ese empujoncito en lo mental, porque al final nos desenfocamos un poquito en lo que hacemos», comentó.

«Nosotros tenemos la mentalidad de que el tiempo no pasa. Si tú me preguntas a mi, a Javier: ¿Qué te hizo falta en tu carrera=, pues yo creo que haber sido más profesional y haber contratado yo a un coach para mi carrera, desde que inicié, para dar mi cien por ciento siempre y no quitar mi foco que era jugar al fútbol, estar siempre apto para jugar», agregó.

‘Chuletita’ Orozco es uno de los jugadores activos que en paralelo se dedica a esta actividad.