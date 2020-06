El canterano del Manchester United, Marcus Rashford, se volvió sensación en las últimas horas, luego de hacer oficial que recaudó más de 23 millones de euros para comprar comida y surtirla a los niños desfavorecidos de Inglaterra.

A través de la campaña FareShare, el jugador pudo tener una alianza y ayudar a estos jóvenes durante la cuarentena.

Con la cifra recaudada, será suficiente para enviar más de tres millones de comidas para los más necesitados.

«Teníamos el objetivo de que para finales de junio seríamos capaces de proveer 3 millones de comidas a la gente desfavorecida del Reino Unido. Hoy hemos llegado a esa meta. Muchas gracias a todos por la ayuda«, comentó el atacante del United en su Twitter.

Guys, I have AMAZING news!! 😬😬😬 We had a goal that by end of June @fareshareuk would be able to supply 3million meals to vulnerable people across the UK. TODAY we have met the financial goal to provide these meals. Thank you all SO much for the support (1)

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 11, 2020