El legendario PES cambia de nombre, será gratuito y 100 % digital

‘Pro Evolution Soccer’, mejor conocido como PES, el legendario simulador de fútbol de Konami, se llamará ahora ‘eFootball‘ y se convierte en una plataforma gratuita y 100 % digital que se lanzará en los próximos meses en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Steam y también para dispositivos iOS y Android.

Con una nueva identidad de marca para una nueva generación de consolas y jugadores, «eFootball» representa un nuevo enfoque para la longeva franquicia, que «proporcionará muchos avances dentro y fuera del terreno de juego» y ofrecerá «una experiencia similar para jugadores de todas las plataformas», señala Konami en un comunicado.

#eFootball™ is on a path to change football gaming forever, and it doesn’t stop at launch.

As an evolving platform, we will deliver regular updates and upgrades to players. Including more modes in the future.

Here’s our first dev roadmap: https://t.co/5531iazNTu pic.twitter.com/g48vLxLD5z

