El Real Madrid sigue al frente del ranking como la marca más valiosa del mundo, por delante del Barcelona y el Manchester United, con un costo de 1.419 millones de euros.

Los datos fueron ofrecidos este miércoles por la consultora especializada Brand Finance Football, quien agregó que el futbol español es un sector bastante lucroso a nivel internacional.

