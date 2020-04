El recibimiento de los ultras del Karagümrük a los médicos | VIDEO

View this post on Instagram

La hinchada más grande del mundo hoy, es para ellos, para los médicos, enfermeros, ambulancieros y todo el personal de la salud. Miren este ejemplo, desde #Turquía. Los fanáticos del #Karagümrük, un equipo del ascenso, copando su barrio, en la periferia de #Estambul, para darle las gracias a la ambulancia que llega… más futbolero y emocionante, imposible.