El retador mensaje de Zlatan al Covid-19

El sueco del AC Milán, Zlatan Ibrahimovic, resultó estar contagiado por Covid-19, así lo confirmó su club hace tan solo unas horas.

Por su parte, Zlatan dejó un mensaje retador a este virus en sus redes sociales, donde confesó no tener ningún síntoma.

“Ayer di negativo a Covid y hoy soy positivo. Sin síntomas en absoluto. Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea”, fue el escrito del delantero.

A pocos días de cumplir 39 años, el reconocido jugador deberá aislarse durante 15 días para poder volver al ruedo con el conjunto italiano.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020