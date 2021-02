Entorno de Maradona le suministraba alcohol y marihuana casi a diario

La investigación sobre la muerte de Diego Armando Maradona sigue en proceso. En esta oportunidad se conoció que quienes vivían con el astro argentino le suministraba alcohol y marihuana casi diariamente.

Tal como se supo en unos audios filtrados a la prensa local, esto se hacía con la intención de «sacarse de encima» al argentino.

«Decí que, dentro de todo, tengo a ‘la Monona’ (cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos ‘la Monona’ y el de seguridad, todos fumando porro«, le dijo al neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera de Maradona, un interlocutor que según el sitio web Infobae es parte del equipo médico.

«Hoy se levantó todo dolorido, el chabón no descansa. Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino, más las pastillas. No podés todo».

El hombre le contó a Luque que Maradona «tomó el hábito de fumar todos los días» y que le pide «faso» a «los de seguridad».

«El otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano. No aguanto más la situación de que ‘Charly’ (Carlos Ibáñez, novio de una prima segunda del papá de Rocío Oliva, expareja de Maradona) le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él (Charly) cuando en la autopsia saliera marihuana».

