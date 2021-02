Equipo de la Premier prohibió a sus jugadores jugar Fantasy por una extraña razón

El Aston Villa prohibió a sus futbolistas participar en la Liga Fantasy de la Premier League, después de que se filtrara la lesión de Jack Grealish cuando integrantes de la plantilla lo quitaron de sus equipos.

Este tipo de competición permite a los usuarios comprar y vender de forma virtual a los jugadores para confeccionar una plantilla en la que los futbolistas reciben puntos en función de sus actuaciones en la vida real.

Grealish, del Aston Villa, se perdió el encuentro de este fin de semana ante el Leicester y la noticia se filtró debido a que varios de sus compañeros le sustituyeron en sus plantillas antes de que la baja fuera oficial.

«We will bounce back, for sure.» 👊 @MattyTargett‘s assessment of #AVLLEI. 💭 pic.twitter.com/ECDIK3jP3T

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 22, 2021