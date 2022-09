Esta fue la multa que le cayó a un joven por dedicarle un tuit racista a Mbappé

Un estudiante de 19 años, identificado como Karim C., fue condenado a 2.000 euros de multa por un tuit de contenido racista proferido contra Kylian Mbappé, a quien reprochó haber fallado un penalti en la Eurocopa de junio de 2021.

El Tribunal dictaminó que el joven ha sido culpable por provocación al odio racial y usurpación de identidad, pues el mensaje injurioso lo profirió en una cuenta falsa de Twitter y usando la foto de otro internauta.

👉 No tendrá que pagar ese dinero si no reincide: «Merece una centena de latigazos y que le revendan en Libia», escribió Karim C. https://t.co/35VzqXX0i5

