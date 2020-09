Eurocopa Alemania 2024 ya sabe cuál será la sede de su sorteo

Como era conocido, la Eurocopa del 2024 se realizará una vez más en Alemania y ya se dio a conocer tanto la sede como la fecha en que se realizará el sorteo.

Y es que la UEFA decidió que la repartición de equipos para la Fase de Grupos se llevará a cabo en la ciudad de Hamburgo el 23 de diciembre de 2023.

Específicamente, el escenario escogido para realizar el evento será el Elbe Philharmonic Hall, de la ya mencionada ciudad que también será sede del torneo europeo junto a Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Gelsenkirchen, Leipzig, Múnich y Stuttgart, entre junio y julio de 2024.

El director ejecutivo de UEFA Events, Martin Kallen, y uno de los mejores futbolistas en la historia de Alemania como lo es Philipp Lahm, abalaron y mostraron su alegría por haber elegido a Hamburgo como la sede y también su entusiasmo por albergar la Eurocopa.

