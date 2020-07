En el partido donde Miguel “Piojo” Herrera fue protagonista por no usar tapabocas e irrespetar el distanciamiento social, se le une el incumplimiento de la fanaticada universitaria.

Los hinchas de Pumas se acercaron a las afueras del recinto Olímpico, donde varios de ellos siguieron el compromiso que disputaba su equipo por la Copa GNP ante Club América.

Aunque los partidos son a puerta cerrada, por el estricto orden de las diversas autoridades del país para evitar la propagación del Covid-19, estos seguidores irrespetaron las reglas e igual arribaron al estadio de su equipo.

A su vez, Andrés Iniestra, jugador del cuadro universitario, supo de esta irregularidad y comentó e la rueda de prensa post-partido: “Nos encanta el apoyo de la afición con nosotros, pero pedirles que no jueguen con su propia salud. Es un tema muy fuerte que no es de risa, no es de broma y es algo muy serio. Pedir que tomen precaución y no se expongan”.