Faustino Asprilla acusó de amaño a Carlos Reinoso en su etapa con Atlante

Faustino Asprilla, ex delantero colombiano y actual moderador en ESPN, recordó un incidente de amaños de partidos en su etapa con Atlante.

Durante un programa de ESPN Colombia ‘Tino’ acusó al entrenador Carlos Reinoso, de querer amañar un partido durante su paso por el Atlante. Durante su estadía en los ‘Potros de Hierro’, Asprilla aseguró que tener al chileno fue de lo peor en su carrera.

«Cuando estaba en el Atlante de México, resulta que, con el entrenador Carlos Reinoso, fuimos a jugar un partido a Guadalajara. Ese era el último partido. Si nosotros perdíamos 4 a 0 nos sacaban de los playoff. Cuando empezó el partido, en los 10 minutos ya ibamos perdiendo 2-0» comentó.

«Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar que teníamos que mejorar. Entra y le dice a los más jóvenes: ‘si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse», añadió.

«Reinoso es lo más malo, es perverso. Lo más malo que me pasó a mi como futbolísta es haber tenido a ese señor como entrenador. No aprendía nada. No sabe nada», concluyó.