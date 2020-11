Gobierno del Reino Unido ayudará a los niños pobres gracias a la presión de Rashford

El Gobierno del Reino Unido aprobó un presupuesto de 400 millones de libras para la iniciativa promovida por Marcus Rashford de dar comidas a los niños desfavorecidos durante las vacaciones escolares.

Esta medida fue rechazada por el Parlamento británico hace pocas semanas, cuando más de 300 diputados votaron en contra de que los niños en situación de exclusión social tuvieran acceso al comedor escolar durante las vacaciones de otoño y navidad.

Sin embargo, el delantero del Manchester United, quien ha vivido en sus propias carnes la pobreza durante la juventud, recogió firmas para que el Gobierno diera marcha atrás en su decisión.

To the campaigners, charity workers, volunteers, teachers, care workers, key workers, that have fought for this level of progress for years, thank you. This is YOUR victory. Never underestimate the role you have all played. I’m just honoured to be on this journey with you ♥️

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 8, 2020