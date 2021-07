Griezmann y Dembélé fueron acusados de racistas y así respondieron

Antoine Griezcmann y Ousmane Dembélé respondieron este lunes en sus redes sociales ante la polémica que ser armó por un vídeo grabado por el propio Dembélé en el que hace comentarios sobre unos trabajadores asiáticos de un hotel.

Sus comentario les valió para se acusados de racistas, incriminaciones que ellos rechazan.

«Todas estas caras feas sólo para que puedas jugar al PES, ¿no te da vergüenza?«, dice Dembélé mientras se ve a Griezmann reír tras sus comentarios en un vídeo que fue grabado en Japón en 2019 y que ha sido difundido en redes estos días.

«Siempre he estado comprometido contra toda forma de discriminación. Desde hace varios días algunas personas me hacen pasar por un hombre que no soy. Rechazo con firmeza las acusaciones contra mi y lamento si pude ofender a mis amigos japoneses», escribió Griezmann en Twitter.