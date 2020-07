Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue bastante autocrítico luego de la eliminación de la FA Cup a manos del Arsenal (2-0).

«No hemos jugado bien, no estábamos suficientemente preparados. Somos humanos también. El rival jugó bien y a veces esto pasa. De lo único que me arrepiento es de que no jugamos en la primera parte como lo hicimos en la segunda».