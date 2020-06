La hija del exjugador argentino Diego Armando Maradona, Dalma, también su unió a las críticas que hay sobre el rodaje que se está produciendo sobre la vida del ‘10’ de Argentina, que ganó el Mundial de México 1986.

“Me enteré de un montón de cosas. Nada era real de lo que me contaban. Agradecí que me contarán de que va la serie. Si yo aparezco voy a hacer lo mismo que mi mamá si cuentan algo que no es cierto”, declaró Dalma para el canal América.

La hija de Diego manifestó su descontento, al igual que su madre, Claudia Villafañe, quien también había reprochado el guion de esta serie e incluso inició acciones legales hacia la productora del rodaje.

“Te digo un dato que para mí revela toda la serie. El nene que hace de mi papá en toda la infancia pateó con la derecha en todas las tomas y se dieron cuenta tarde y tuvieron que arreglarlo por computadora”, acotó Dalma en dichas declaraciones.

La serie, llamada “Maradona: Sueño bendito”, está prevista para ser estrenada para octubre del presente año.