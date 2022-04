¡Histórico!: Jack Grealish será la imagen de Gucci por una buena lana

La globalización del deporte hace que jugadores como Jack Grealish se vestido por Gucci, lo que lo convierte en el primer futbolista de la historia en ser embajador de esta reconocida firma italiana de lujo.

Tal como informa The Athletic, el mediocampista del Manchester City firmaría muy pronto un contrato de siete cifras para hacer legal este acuerdo.

🚨 Excl: Jack Grealish on verge of agreeing major sponsorship contract with Gucci. 26yo Man City + England midfielder set to sign 7-figure deal & become ambassador for Italian brand – thought to be unprecedented among sportspeople @TheAthleticUK #MCFC #ENG https://t.co/YV8iobKMnM

— David Ornstein (@David_Ornstein) April 4, 2022