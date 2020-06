El eterno goleador Klaas-Jan Huntelaar renovó, este lunes, su contrato con el Ajax de Holanda hasta el 2021.

Hunterlaar, quien cuenta con 36 años, está por culminar su tercera campaña en este elenco –en su segunda etapa-, dio declaraciones tras extender su vínculo con el club: “tenía muchas ganas de continuar, preferiblemente aquí en el Ajax. Ya no me veo jugando con una camiseta diferente. Me siento en forma, vengo a entrenar con placer y estoy seguro de que todavía puedo contribuir en el campo”.

Aunque ya Klaas-Jan está en la etapa final de su carrera, sabe que su rol dentro de la plantilla no solo será ver minutos, también ayudará a los jóvenes talentos que vienen en ascenso para poder potenciarlos y llevarlos a un nivel superior.

“Sé que mi rol cambia con los años, últimamente he pensado mucho en eso y lo he hablado con el entrenador”, acotó.