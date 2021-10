Icardi y Wanda Nara se han reconciliado y su historia seguirá

La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, ambos argentinos, comenzó de la misma manera en la que ambos son tendencia hoy en día, con una infidelidad, pero por el año 2014.

En el 2013 habría empezado el romance entre ambos, cuando la modelo le fue infiel al también futbolista argentino Maxi López, hoy en día retirado, y parece que Icardi le habría pagado con la misma moneda años después con la ‘China’ Suárez, personalidad argentina.

Los problemas para la familia habrían empezado hace unos días, cuando Nara hizo una publicación en sus historias de Instagram mostrando su mano sin su anillo de matrimonio con el delantero del PSG. Desde ahí explotó el rumor de infidelidad que se terminó despejando diez días después.

El jugador llegó a faltar a entrenamientos de su club, que lo apartó unos días para que aclarara una situación que no parecía tener acomodo, pues habían alcanzado un acuerdo de divorcio.

Desde entonces, ambos se dedicaban indirectas por redes sociales. La representante mostrando su «felicidad» de no estar más con el ariete y el futbolista mostrándose arrepentido por lo sucedido.

Lo cierto es que todo el espectáculo terminó y el matrimonio Icardi Nara parece continuar, o así lo hizo ver la celebridad argentina en sus redes sociales, donde expresó que su todavía esposo la hirió, pero que una carta que le escribió le hizo cambiar de opinión. Todo ello con una fotografía de ambos abranzándose con actitud cariñosa y a punto de darse un beso.

«Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio», inicia el escrito de Nara. «Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo».

«Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él», continuó la modelo. «Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi», concluye, Wanda Nara.

Tras esto, Icardi solo compartió la publicación de su esposa en sus historias con un corazón rojo.