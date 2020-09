Gianni Infatino, presidente de la FIFA, le tiró un duro dardo a las antiguas directivas del ente rector y resaltó que en este actual mandato el dinero va directo al futbol y no a los bolsillos de terceros.

«La FIFA no está haciendo frente a una crisis, el fútbol sí y por eso me resultó evidente que la FIFA tenía que estar ahí para ayudar y en la nueva FIFA el dinero ya no desaparece, va a donde tiene que ir, al fútbol, a ayudar al fútbol. Tenemos un sistema muy transparente».