¡Insólito! Detienen a un jefe del narcotráfico durante pleno partido en el Maracaná

Este miércoles, 17 de agosto, la policía de Río de Janeiro detuvo, en el estadio Maracaná, a Marco Aurelio dos Santos Rocha, quien es uno de los jefes del narcotráfico en una de las favelas de la entidad antes mencionada.

Marco Aurelio, también conocido como “Foka”, fue abordado por varios agentes de seguridad en una de las gradas del estadio, mientras se disputaba el partido entre Fluminense y Fortaleza (2-2), correspondiente a la Copa de Brasil, dice un comunicado de la Policía Militar.

“Foka”, que es acusado de controlar el narcotráfico de drogas en la zona de Castelar, llevaba una camiseta del Fluminense con su apodo en la espalda.

Él es un prófugo de la justicia y tiene dos órdenes de prisión por las razones mencionadas anteriormente.

URGENTE: a polícia civil prendeu agora no Maracanã o traficante conhecido como Foca, chefe do tráfico de drogas da favela do Castelão, em Belford Roxo. Ele estava assistindo ao jogo do Fluminense pela Copa do Brasil e foi detido nas arquibancadas ainda durante a partida @sbtrio pic.twitter.com/R3bWDk0nK3

