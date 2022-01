Interrumpen el partido de Wolves por la presencia de un dron

El partido entre el Brentford y el Wolverhampton fue interrumpido durante un cuarto de hora en la primera parte por la presencia de un dron «no oficial» sobre el Brentford Community Stadium de Londres.

El árbitro del encuentro, Peter Bankes, detuvo el choque en el minuto 35 por la presencia del dron y envió a ambos equipos a los vestuarios.

Una vez comprobada la desaparición del dron en los alrededores del recinto, los futbolistas regresaron al terreno de juego para reanudar el choque, que transcurría sin goles.

El partido ya tuvo que ser previamente detenido durante seis minutos después de un fuerte choque, cara contra cara, entre los jugadores del Brentford Mathias Jensen y Rico Henry que dejó a ambos conmocionados.

HT | #BRE 0-0 #WOL

We go into the break level after an eventful opening first half! #BREWOL

⚽️⏱ pic.twitter.com/sznCBzqDpY

— Wolves (@Wolves) January 22, 2022