Jérémy Ménez, quien fuese delantero del América una vez, reveló que en sus inicios podía llegar a ser uno de los mejores en su país y en el mundo, pero cometió muchos errores.

En una entrevista para la Gazzetta Dello Sport, el delantero galo aseguró que en su paso por el AC Milan recibía muchos elogios y uno de ellos era la comparación con Kaká.

«Pude haber llegado mucho más lejos, pero no trabajé lo suficiente. Pensé que el talento me iba a bastar. Cuando estaba en el Milan y me veían entrenar o jugar, decían que yo era tan bueno como Kaká, luego hice algunas tonterías. Era joven, pero nunca sentí la presión».

Adicionalmente, Ménez recordó la época en que rechazó al Manchester United que todavía era dirigido por Sir Alex Ferguson, quien lo quería en su equipo.

«(Sir Alex) Ferguson quería ficharme, así que viajé a Inglaterra para ver las instalaciones. Todo fue grandioso, pero en ese momento no quería salir de Francia. Yo era muy joven, pero no me arrepiento de ello. Estaba seguro de que llegaría el mejor club».

Cabe recordar que luego de su salida del América, Jérémy Ménez regresó a jugar a Francia, pero no en la Ligue 1, sino en la segunda división para el Paris FC.