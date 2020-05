José Luis Higuera volvió a cargar contra el eterno rival del club de sus amores, el América, pues ahora lo tildó de ser un rival «poca cosa».

Como ya se le es conocido, el exdirectivo de las Chivas estuvo en un Instagram Live para ‘Los Titanes del Micro’, en el que le fueron mostrando una serie de imágenes y cuando llegó el escudo de las Águilas sentenció «rival poca cosa».

Además, José Luis Higuera manifestó que no descarta volver a estar ligado a un club con un proyecto atractivo para él, pero aclaró que jamás iría al América.

«Nunca hay que decir nunca. No creo que los proyectos te hagan importante, cualquier proyecto, en cualquier categoría, de cualquier país que me desarrolle esa pasión. Obviamente, como tal, hay lugares donde nunca iría, como el América, aunque creo que ni me invitarían«.