Jugador de Cruz Azul denunció extorsión por parte de la policía

Jair Peláez, arquero canterano del Cruz Azul, denunció que fue víctima de una extorsión por parte de funcionarios de la Policía del Estado de México.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el portero informó que venía desde Hidalgo con destino a la Ciudad de México con la finalidad de ir hasta un hospital de la capital, donde se encuentra su hijo, sin embargo, olvidó revisar el programa «Hoy No Circula».

Ocurrió cuando nos dirigíamos a CDMX para aplicarle una vacuna a mi hijo el más pequeño con su pediatra de cabecera, veníamos de Hidalgo. Cometí el error de no consultar el programa Hoy No Circula, y me pararon unos policías y que venían a bordo de la patrulla No. 24747

— Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020