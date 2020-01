La curiosa iniciativa para donar a Australia de este portero de la Premier League

El portero australiano Mathew Ryan decidió demostrar su solidaridad por los incendios forestales en Australia, que han cobrado millones de vida silvestre, de una forma inusual puesto que donará 310 euros a la causa por cada parada que realicen los guardametas de la Premier League durante la jornada de este fin de semana.

El futbolista de 27 años del Brighton & Hove Albion, y titular de la selección de su país, lo publicó en sus redes sociales, explicando que el dinero será donado a la asociación Wires Wildlife Rescue, para el rescate y rehabilitación de la naturaleza que se ha visto afectada.

«Gracias a todo el mundo por su apoyo. Nosotros, como nación agradecemos y apreciamos su generosidad. Sin embargo, sigue habiendo hogares destruidos y vidas de personas y animales en peligro. Espero que sigamos pudiendo alentar a la gente a recaudar dinero para ayudar«, añadió, buscando sumar más personas a su causa.

I’ll be donating $500 for every registered save by all @premierleague goalkeepers this weekend.

Please visit any of the sites below if you’re able to contribute. Thank you 🙏🏼 https://t.co/ALkFfMdOL8https://t.co/XhnSbJMHX0https://t.co/cOYyfGOZMVhttps://t.co/3aUufmplV7 pic.twitter.com/07QarFLEBJ

— Maty Ryan (@MatyRyan) January 9, 2020