La evolución física de Cristiano Ronaldo en 16 fotos

Uno de los grandes futbolistas que más ha visto alterada su apariencia ha sido Cristiano Ronaldo. El portugués ha ido mejorando su físico desde sus inicios en el futbol profesional hasta convertirse practicamente en otro. Algo que en base al entrenamiento y también a la cirugía estética, lo ha potenciado en lo deportivo e incluso en su imagen pública como marca, alargando sus años en el máximo nivel competitivo.

CLICK EN LA IMAGEN PARA ABRIR GALERÍA:

El Cristiano que arrancó en la liga portuguesa no es el mismo que ahora juega en Turín. No lo es desde lo futbolístico y tampoco desde la estético. Pues si es lógico que ya en la etapa final de su carrera, el nacido en la isla de Madeira modificara su participación en el juego, enfocándose más en ser un jugador de área que aprovecha los espacios como nadie para herir al rival. No es tan lógico, y ya desde su imagen, que el cinco veces Balón de Oro, se vea mejor en la actualidad, que hace unos quince años cuando despuntaba en Lisboa y Manchester.

En esta Galería repasamos cómo fue evolucionando en su estética uno de los grandes romperecords y futbolistas de la historia, algo que no se puede descartar que haya influído en su conservación y nivel deportivo a lo largo de los años.