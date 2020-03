La polémica frase machista de David Medrano en plena transmisión

El analista de TV Azteca, David Medrano, está siendo objeto de fuertes críticas luego que en una transmisión de fútbol mexicano, específicamente del duelo entre Morelia y Cruz Azul, expresó en medio de un error arbitral en una sustitución que eso «ya no era un cabaret, era un putero» en la banca.

Entre aquellos que han mostrado rechazo a su lenguaje se encuentra el narrador de TUDN, Xavi Sol, quien expuso que era una «irresponsabilidad expresarse así en un micrófono. Eres un gran analista y periodista. ¡Qué decepción escuchar esto en una transmisión de fútbol!. Tenemos una responsabilidad al micrófono, estamos en tiempos en los que se lucha por igualdad, por fomentar mejores valores, erradicar machismo».

Eres un gran analista y periodista. ¡Qué decepción escuchar esto en una transmisión de fútbol! Tenemos una responsabilidad al micrófono, estamos en tiempos en los que se lucha por igualdad, por fomentar mejores valores, erradicar machismo. — Sr. Sol (@XaviSol_) February 29, 2020

El alboroto se produjo en el estadio Morelos cuando el cuarto árbitro se confundió entre el dorsal ’21’ y el ‘4’, por lo que Julio César ‘Cata’ Domínguez salió de la cancha cuando no debía, así que el comentarista dijo: «Se equivocó, dice Siboldi que no era el Cata. Señor, esto no es un cabaret, esto es un putero. Deje el cabaret, es un putero».