«Hipócrita!: LeBron James le respondió a Ibrahimovic luego de que este lo criticara

LeBron James defendió su filosofía de utilizar su plataforma de deportista famoso para trabajar en favor de la comunidad negra, esto luego de las críticas recibidas por parte de Zlatan Ibrahimovic, quien le aconsejó que se centrara solo en el deporte.

El delantero del Milan, en una entrevista con Discovery +, mencionó que el alero de Los Ángeles Lakers debería centrarse en los deportes y criticó su activismo social y político.

«(LeBron) es fenomenal en lo que está haciendo, pero no me gusta cuando la gente tiene algún tipo de estatus, van y hacen política al mismo tiempo. Haz lo que se te da bien. Tu profesión. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera un político, haría política».