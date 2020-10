Lukaku confiesa que «lidió» con el hombre hasta los 16 años

El delantero belga del Inter de Milán, Romelu Lukaku, dejó con la boca abierta a muchas personas con las declaraciones donde admitió que “lidió” con el hambre hasta los 16 años de edad.

Lukaku, quien actualmente es uno de los referentes del Inter, confesó que en su familia tuvieron muchos problemas económicos y esto lo llevó a luchar mucho con el hambre a corta edad.

“Cuando mi padre (también futbolista) paró de jugar, yo tenía seis años y en mi familia ya no teníamos dinero. Mi madre tenía diabetes, pero tuvo que seguir trabajando. Hasta mis 16 años no fue fácil. Por la noche mis padres no cenaban para dejarnos comida (a él y a su hermano Jordan)», aseguró el ariete en un evento que organizó el diario La Gazzetta dello Sport.

El delantero, nacido en 1993, se crio en una humilde barriada de Bruselas y se formó en la cantera del Anderlecht, donde empezó a demostrar su calidad a los 16 con el primer equipo, posteriormente fichó con el Chelsea FC a sus 18 años.

«Mis ganas de afirmarme se originaron en mi juventud, quiero premiar los sacrificios de mi madre. Yo solo pensaba en el fútbol, me despertaba y pensaba en convertirme en un futbolista de elite. Me iba al colegio y luego al entrenamiento, nada más. Cuando no estaba en casa, lo único que hacía era jugar con el balón«, dijo el futbolista de manera muy emotiva.