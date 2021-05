Mahrez se envuelve en polémica tras mensaje en Twitter

El futbolista y habitual titular del Manchester City, Ryad Mahrez, se ha envuelto en una polémica en redes sociales, luego de dejar un mensaje de apoyo hacia Palestina en su cuenta de Twitter.

Mahrez, con ese escrito, levantó una oleada de críticas en su país (Argelia).

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 10, 2021

El extremo argelino publicó una fotografía con la bandera de Palestina y el escrito “#Palestine #SaveSheikJarrah”.

Sin embargo, esto tuvo una repercusión muy negativa, donde muchos criticaron el mensaje por el conflicto que viven actualmente los países del Medio Oriente, sobre todo Israel y Palestina.

«No vio la tortura y violación de jóvenes manifestantes pacíficos en Argelia, no vio a los jóvenes en huelga de hambre, no vio a los menores que sufrieron abusos físicos en las comisarías, no vio los secuestros y detenciones secretas», dice uno de las respuestas de los internautas hacia Mahrez.