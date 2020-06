Los planes de los futbolistas al momento de retirarse son diferentes y algunos extraños, por lo que Guillermo Ochoa prefirió irse por lo seguro y seguir ligado a lo que más le gusta luego de colgar los guantes.

Durante una entrevista con la actriz Jessica Coch, el portero del América informó que buscará terminar sus cursos para ser director técnico en u futuro próximo.

«Me gustaría (ser DT), ya comencé a estudiar en España. Terminé mi primer módulo y me gustó mucho. Lo dejé parado por un momento porque no quiero distraerme con otras cosas, quiero jugar. Ya cuando termine me prepararé y empezaré de cero donde tenga que empezar»