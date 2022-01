Messi tendrá su propia hamburguesa en una reconocida cadena de restaurantes

La cadena Hard Rock Cafe incluirá a partir del 1 de marzo en la carta de sus restaurantes en todo el mundo la hamburguesa «Messi», que cuenta con 10 ingredientes y la «bendición» del argentino.

Según la descripción de la propia cadena de restaurantes, la hamburguesa es tan potente como el jugador del París Saint-Germain.

Starting today, #LetsGetMessi! Leo Messi’s #MessiBurger is available NOW only at Miami and Hollywood Florida Hard Rock Cafes! #LiveGreatness@WeAreMessi@HardRock pic.twitter.com/wwUrEFUeUW

