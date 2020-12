Messi toma vacaciones y se va de España

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, tomó unas breves vacaciones y abandonó España por varios días.

Este miércoles, 23 de diciembre, el ‘10’ llegó a su ciudad natal, Rosario, para pasar unos días de descanso junto a sus seres queridos en estas navidades.

📸| Lionel Messi has landed in Rosario, Argentina to spend Christmas with his family. pic.twitter.com/dRPiUnTZOT

