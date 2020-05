El equipo de fútbol surcoreano FC Seoul recibió una multa récord por parte de la liga nacional por emplear muñecas sexuales a modo de público durante un partido reciente.

La K League decidió imponer una sanción de 100 millones de wones (82.000 dólares) al club por «causar un grave daño a la imagen y la integridad» de la competición y por ofender a los espectadores masculinos y femeninos, según explicó en un comunicado emitido el miércoles y recogido este jueves por los medios nacionales.

El equipo de la capital situó una docena de muñecas sexuales en sus gradas el pasado domingo durante un partido disputado contra el Gwangju FC en su estadio, en el que los locales se impusieron por 1 a 0.

Las muñecas, equipadas con ropa oficial del club, fueron colocadas como si estuvieran animando a los jugadores, y además de mensajes de apoyo al equipo, algunas de ellas sostenían carteles que incluían referencias a sitios de internet con contenido sexual.

Ante las numerosas críticas recibidas a través de las redes sociales, los responsables del equipo pidieron disculpas y afirmaron que usaron las muñecas pensando que eran simples maniquís y con el objetivo de añadir un elemento de diversión ante la imposibilidad de contar con espectadores reales.

South Korean club FC Seoul have apologised after accidentally using sex dolls as an alternative to real fans: https://t.co/l9tgnCcgFc pic.twitter.com/4a9JzVNX7R

— ESPN FC (@ESPNFC) May 18, 2020