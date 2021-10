Norwich confirma que uno de sus jugadores padece de cáncer

El joven guardameta del Norwich City, Dan Barden, fue diagnosticado de un cáncer testicular, según reveló su club en un comunicado oficial.

Barden, de tan solo 20 años y actualmente cedido en el Livingston de Escocia, deberá retirarse momentáneamente del fútbol para poder cumplir con sus respectivos tratamientos y recuperación.

De esta manera, Barden se convirtió en el segundo jugador del fútbol inglés (en la última semana) que padece de cáncer, luego que lo hiciera David Brooks (Bournemouth), quien tiene un linfoma de Hodgking.

Livingston FC can confirm that goalkeeper Daniel Barden has been diagnosed with testicular cancer.

After the initial diagnosis, Dan has since undergone follow up tests and will continue with a closely monitored treatment programme over the coming period.https://t.co/in5PQophIK pic.twitter.com/CDNdYn7zHy

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) October 18, 2021