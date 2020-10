Özil dispuesto a cubrir el salario de Gunnersaurus, la mascota del Arsenal

Como se conoció en días anteriores la mascota del Arsenal conocida como ‘Gunnersaurus’ fue despedida por la crisis económica, pero Mesut Özil está dispuesto a pagar su salario.

El nombre de la persona dentro del disfraz es Jerry Quy, quien fue la mascota del club desde hace 27 años y que la crisis habría tenido que sacarlo de su personaje y sumarlos a los más de 50 trabajadores que han sido despedidos.

Ante esto, el mediocampista alemán, quien siente que no es parte del equipo londinense, aunque sigue ganando 20 millones de euros por campaña, se sintió identificado y quiso apoyarlo financieramente, por lo que expresó que ante esta terrible noticia, él está dispuesto a devolverle a los ‘Gunners’ el sueldo completo de Quy para que siga cobrando normalmente mientras el germano siga en el club.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020