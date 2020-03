Hace unas semanas atrás Miguel Herrera había asegurado que el América era uno de los más grandes del continente y hoy el ‘Chelito’ Delgado cargó contra la declaración.

En una entrevista para Fútbol Picante de ESPN, el exjugador del Cruz Azul aseguró que el equipo de Coapa no se sentaba en la misma de Boca Juniors o River Plate, como los más grandes de América.

«No, no creo (que el América esté en ese grupo). Puede ser económicamente, pero igual de grande que River y Boca, no coincido con el ‘Piojo’ Herrera. Él trabaja ahí y claro que defiende los colores de su equipo, pero no estoy de acuerdo con eso».

Días posteriores a las declaraciones del director técnico azulcrema, FutbolSapiens publicó los títulos de los equipos más ganadores en todo el continente, siendo Boca y River dos de los más ganadores y el América se ubica en la quinta posición.

Además, a nivel de Concacaf es el que más campeonatos internacionales ha ganado con los 10 que ostenta.