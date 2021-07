Patrick Mahomes será el nuevo jefe de Alan Pulido

Patrick Mahomes, quarterback que los Chiefs, será el nuevo copropietario del Sporting Kansas City, club de la MLS donde milita el delantero Alan Pulido.

El MVP del 2018 anteriormente había adquirido cierta parte de los Royals de las Grandes Ligas. Ahora, se hizo con parte del futbol de la ciudad.

Kansas City, through and through.

QB1 🤝 #SportingKC https://t.co/9eNUJseK2A

— Sporting Kansas City (@SportingKC) July 27, 2021