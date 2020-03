El ex cronista de Televisa Deportes, Raoul “Pollo” Ortiz aseguró que era brutal competir por el rating contra los cronistas de TV Azteca, Martinoli y Luis García.

De un tiempo para acá, la dupla de cronistas de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García; su marcado estilo personal ha hecho que sean los favoritos por el público y que sus competidores se tengan que resignar a ocupar el segundo lugar en cuanto al rating.

A pesar de los intentos de Televisa, no han podido encontrar una fórmula para competir; ni siquiera cuando pusieron a Raoul Ortiz como el supuesto contrapeso, una situación que el mismo “Pollo” asegura que sufrió cuando los pusieron a competir con sus compañeros de profesión.

“Martinoli es de los mejores narradores de la historia. Es una competencia brutal. Cuando estaba en Televisa era una gran presión tener al otro lado a Martinoli y a Luis García. Saber que teníamos que ganarle la audiencia a Tv Azteca era un reto muy bravo”, relató a través de Instagram.

Tras varios años en la televisora, finalmente fue despedido como parte de la reestructuración que vivió la empresa; una situación que sorprendió al mismo Pollo, pues considera que no hubo razón válida para que la empresa tomará esa decisión.

“Me llamaron para una reunión un sábado en la mañana y ahí me informaron que estaba fuera; pedí explicaciones, pero no hubo ninguna. Argumentaron cosas muy absurdas y ahí terminó todo”, sentenció el comentarista.