Nuevos rumores de separación surgieron en la relación que sostiene Javier «Chicharito» Hernández con su pareja Sarah Kohan, luego de que ella publicó un mensaje en el que escribió algo que da para pensar.

«La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir. No puede ser solo el que siembra semillas de esperanza a alguien que no se toma en serio tu conexión. Y no puedes rogarle a nadie que vea que vale la pena el sacrificio. Deja que se lo pierdan y déjalos ir porque hay quien ahí afuera que podrá ver todo. Quién pondrá el esfuerzo y te hará ver por qué no funcionó con nadie más».