Roban la casa de Paul Pogba con sus hijos dentro

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, fue robado este martes en su casa, con sus hijos durmiendo en su habitación, durante los últimos minutos del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid.

Paul Pogba says his house was broken into while his children were at home during Manchester United’s game against Atlético Madrid pic.twitter.com/xX8HbiqxgN

— B/R Football (@brfootball) March 16, 2022