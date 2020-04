Roberto Carlos valoró positivamente la figura de su compatriota Marcelo y habló acerca de cómo ha sido la relación entre ambos desde que este aterrizó en el Real Madrid.

«Tengo miedo a veces de decir que he sido el mejor lateral izquierdo del mundo. He jugado con grandísimos laterales y aprendí mucho con ellos. Luego cuando he tenido la suerte de tener a Marcelo en el Real Madrid siempre he intentado hablar con él para que cada día mejorase más. Metí en la cabeza de Marcelo que podía ser el mejor lateral izquierdo en la actualidad», dijo.

«Ha sido capitán en el club más grande en el mundo, lleva 13 años en el Madrid y es referencia dentro de la entidad. Cuando llegó aquí yo hablaba mucho con él, pero es así porque él ha hecho mucho para ser así. Claro que ha tomado consejos míos pero ha hecho esa historia bonita en el fútbol por él, no por mi. Puso su calidad, su espíritu, su carácter. Es un fenómeno», explicó durante una charla en Instagram organizada por la FIFA.

Preguntado sobre los laterales izquierdos actuales, señaló: «En mi época jugábamos prácticamente con tres centrales. Marcelo puede jugar de lateral y de extremo, yo no lo conseguí. Lo mío era la banda, yo quería ochenta metros. Hoy en día no hay muchos con un estilo como el mío. Marcelo, Filipe Luis, Alaba, Lodi… hay muchos laterales izquierdos buenísimos pero cada uno con su estilo».