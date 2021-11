Rubens Sambueza fue víctima de un robo en su visita a Colombia

El mediocampista Rubens Sambueza, quien pertenece a los Diablos Rojos de Toluca, fue victima de un robo a mano armada durante su estadía en Barranquilla, Colombia, lugar en el que se encuentra de vacaciones.

Rubens, tras finalizar su pasantía en la Liga MX con el Toluca en el Torneo Apertura 2021, aprovechó las vacaciones para visitar a su hermano, Fabián Sambueza, que milita en el Junior de Barranquilla.



Por su parte, Fabián fue quien confesó sobre este lamentable hecho en una entrevista para Radio Blu Colombia.

“Bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo. Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno inte

nta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”, comentó.