Salvador Cabañas perdonó al hombre que le disparó

El exídolo del América, Salvador Cabañas, aseguró en una entrevista con AFP que ya perdonó al hombre que le disparó en la cabeza y acabó con su carrera hace 10 años.

Los hechos ocurrieron hace una década en un bar de Ciudad de México.

«Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho públicamente y lo repito: le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo«, expresó Cabañas.

El paraguayo, residenciado en la humilde casa de sus padres en la localidad de Itaguá, a las afueras de Asunción, capital de su país, recordó que José Jorge Balderas Garza, alias «JJ», era un desconocido para él cuando se lo encontró en un pub, el ‘Bar Bar’, y produjo el disparo que casi le segó la vida el 25 de enero de 2010.

«Dicen que era uno de los mayores narcotraficantes de México«, precisó Cabañas sobre el hombre que actualmente está condenado.