El exdelantero del América, Salvador Cabañas, reveló que ya tiene secuelas de aquel trágico disparo que recibió hace 10 años.

En entrevista para Radio Caracol, el paraguayo reveló que hoy en día aquel disparo sufrido en un bar de la Ciudad de México, que le arrebató la posibilidad de jugar el Mundial Sudáfrica 2010, le está quitando la visión del ojo izquierdo.

«Ya tengo problemas de vista y no me voy a recuperar nunca más de eso. Ya no logro ver bien por el lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego».

Por otro lado, el propio Salvador Cabañas mencionó que era parte de un cuerpo técnico de un equipo en el que ayudaba a jugadores jóvenes pero que ahora se dedica a los negocios y se encuentra feliz de poder compartir con sus padres.

«Hasta hace poco estaba como ayudante técnico de un equipo y ahora estoy bastante feliz de poder compartir con mis padres con los negocios que tengo. Tenemos jugadores a los que ayudamos en algunas cosas, pero yo no me siento como empresario».

Cabe recordar que el guaraní fue atacante del América desde el 2006 hasta el 2010, años en los que jugó 115 partidos y anotó 66 goles.