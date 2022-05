¿Se ve reflejado? Así fue el mensaje que le envió Chicharito Hernández al Canelo Álvarez

Javier ‘Chicharito’ Hernández defendió este martes a su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que perdió el sábado ante Dmitry Bivol por el titulo de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, y sostuvo además que México debería tener una mirada más positiva hacia sus estrellas deportivas.

«Con ‘Canelo’, si se fijan, es hasta increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuántos años. Y ya toda la gente lo quiere crucificar…», dijo a los medios tras un acto del LA Galaxy sobre salud mental, deporte y juventud.

«Canelo era el primero que quería ganar, igual que ‘Checo’ Pérez era el primero que quería estar en el pódium (en el Gran Premio de Miami) y hasta ganar la carrera».

El goleador también apostó por «cambiar la narrativa» en México respecto al deporte para «admirar» a los atletas, agradecerles «su esfuerzo» y también buscar «mensajes más profundos y más positivos».

En un sentido similar, Chicharito aseguró que «una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista chingón. A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo: si ganas, vales; y si pierdes, ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso», agregó.