Sebastián Villa y la acusación de agresión: denuncia, testigos, videos y conversaciones

Casi un mes después de que la pareja de Sebastián Villa, Daniela Cortés, lo denunciara por supuesto maltrato intrafamiliar, el caso aún sigue sin resolverse. El pasado 28 de abril Cortés acudió a la justicia argentina por haber sido víctima de una supuesta golpiza propinada por el futbolista de Boca Juniors.

Desde entonces, cada uno ha dado sus alegatos. Villa a negado las acusaciones tras presentarse ante a la jueza Verónica Pérez, a la que su defensa, comandada por el abogado Martín Apolo, entregó unos videos en los que el extremo ‘Xenieze’ demuestra una supuesta agresión de su expareja.

Sebastián Villa declaró ayer ,su defensa aporto una serie de videos.

En el 1° se escucha una charla telefónica de Cortes con su madre

«Déjalo en paz,te lo suplique! me vas a mandar al cementerio! si no te quiere hablar no le hables» le dice en un momento de la comunicación 👇 pic.twitter.com/Ypv4vw2HkS

