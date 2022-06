Shakira estaría separada de Piqué.

De acuerdo con el medio ‘El Periodico’, Gerard Piqué habría engañado a Shakira, cantante de 45 años.

La colombiana quién desde hace 10 años sostiene una relación con el jugador del Futbol Club Barcelona, habría descubierto al central teniendo amoríos con otra mujer. «La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar», se dijo en el podcast ‘Mamarazzis’ de El Periodico.

No se sabe si es solo un rumor, pero se sabe desde hace tiempo, que existen problemas entre la pareja. De hecho se habla de que la letra de la última canción «Te felicito», de Shakira, está dedicada enteramente a Piqué: «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso.»

Agregado a ello, a Gerard Piqué se le ha visto pasar mucho tiempo en su departamento de la calle Muntaner, dónde estaría pasando noches y días, es decir viviendo de tiempo completo ahí.

De acuerdo a ‘vecinos’, el central catalán ha sido visto saliendo de fiesta con el grupo de amigos del joven Riqui Puig, con quién no se le veía salir de farra como ahora.

El remate ha sido que Shakira ha dejado de subir fotos con su pareja en sus redes sociales y sus apariciones públicas de las últimas semanas han sido sola.

Cada uno se ha visto envuelto en líos legales, por un lado la colombiana y sus problemas de impuestos, y Piqué con los audios que filtran la relación de negocios que tiene con Rubiales, presidente de la Real Federación de Futbol Española.

Veremos en que termina esta novela con la pareja que se lleva 10 años de edad y que llevan ya un rato en el ojo del huracán.