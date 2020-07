La federación de fútbol inglesa sancionó con cuatro partidos al centrocampista del Tottenham Hotspur Eric Dier por subirse a la grada y enfrentarse a un aficionado.

El incidente ocurrió el pasado 4 de marzo en un partido de FA Cup entre el Tottenham y el Norwich en el que los ‘Canaries’ eliminaron a los ‘Spurs’ en los penaltis.

Dier, una vez terminado el encuentro, se subió a la grada para enfrentarse a un aficionado que le había estado insultando cerca de la zona donde estaba su familia.

Esta sanción provocará que Dier se pierda cuatro de los cinco partidos de Premier que le restan al Tottenham, que marcha octavo en la clasificación, lejos de Europa.

Además, el centrocampista inglés ha sido multado con 40.000 libras.

